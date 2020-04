Djordjevic: “La Nazionale può essere il motore per una nuova crescita del movimento”

Intervistato dalla redazione cestistica di Sky a CasaSky24, il coach della Virtus, Aleksandar Djordjevic ha parlato dello stop al basket: “In questo momento tutto lo sport, non solo il basket, è in secondo piano. Ci atteniamo a quanto detto dagli enti governativi e dalle Federazioni, senza polemica, sapendo che la cosa importante è tornare alla normalità. Ora entrare in un palazzetto o fare qualsiasi sport è impensabile, aspettiamo l’estate e aspettiamo anche di sapere cosa fare con l’Eurocup. I ragazzi sono a casa, si allenano, anzi spero, individualmente, per cercare di finire tra un mese questa competizione”.

