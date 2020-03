Danilovic abbraccia Bologna: “Tenete duro”

Sasha Danilovic ha voluto mandare un messaggio di vicinanza a Bologna e ai bolognesi. Lo ha fatto sulle pagine del Resto del Carlino contattando il collega Alessandro Gallo.

“Mi farebbe piacere far sapere a tutta Bologna che ci tengo – le parole di Sasha – Salutami Bologna, sono con voi con tutto il cuore. Tenete duro! Qui a Belgrado? Per il momento siamo tranquilli, ma vedendo cosa succedendo in tutta Europa stiamo varando anche noi qualche norma per evitare il contagio”.