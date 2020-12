Lunedì la Fortitudo ha annunciato il nuovo allenatore, Luca Dalmonte, che ha sostituito Meo Sacchetti. Oggi il nuovo coach si è presentato in conferenza ed ecco le sue prime parole in biancoblù:

“Sarò sintetico e pragmatico, non ho preparato un discorso ma ho portato un promemoria, la sciarpa. Non l’ho preparato perché nel fare affidamento agli appunti si perde anima e cuore e qua c’è bisogno di anima e cuore da portare in campo”.