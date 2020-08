L’ultimo a cominciare ad allenarsi in casa Virtus e si vede. In difesa è poco incisivo, mentre in attacco gioca a memoria, ma non sempre trova il compagno in maniera pulita. Trova ritmo solo nelle fasi finali del match, quando Cremona schiera le terze linee. Lontano dalla condizione migliore.

8 punti, 2/8 tiri dal campo, 6 rimbalzi, 2 assist, 1 palla rubata, 1 palla persa.