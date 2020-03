Covid 19 – NBA, sacrificare i giochi per finire la stagione. Durant positivo al virus

Kevin Durant è positivo al Coronavirus. Ad ammetterlo è stato lo stesso giocatore sul proprio profilo Instagram. La confessione del giocatore dei Brooklyn Nets è arrivata dopo un comunicato ufficiale della sua squadra, in cui si affermava che 4 giocatori erano risultati positivi al tampone del Coronavirus. Aumenta quindi il numero di contagiati all’interno della lega cestistica più famosa al mondo che ora sale a sette.

Nel frattempo il direttivo NBA sta lavorando a come concludere la stagione. Nessuno ha intenzione di annullare la stagione in corso, ecco perché si sta pensando di sacrificare l’Olimpiade in favore delle NBA Finals. Per il campionato americano si sta pensando infatti di posticipare il campionato, con le Finals che arriverebbero a giocarsi ad agosto, motli giocatori non riuscirebbero a raggiungere le rispettive Nazionali. Tra queste sicuramente sarebbe il Team USA quello a subire il maggior numero di perdite, una squadra in cerca di riscatto dopo il deludente Mondiale di Cina. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.