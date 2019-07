Corriere – Teodosic: “Sono felice di essere qui”

Dopo una lunga trattativa Milan Teodosic è diventato un giocatore della Virtus Bologna e ieri al suo arrivo in aeroporto ha avuto modo di avere un primo assaggio dell’affetto dei suoi nuovi tifosi: erano in 300 ad attenderlo. Il play serbo sarà presentato domani e poi sarà tempo della campagna abbonamenti. Il mercato della Virtus però non è finito, potrebbe arrivare già oggi la firma di Vince Hunter, classe 1994 e reduce da una stagione con l’Aek Atene. Altri due giocatori stanno stuzzicando le fantasie dei tifosi della Virtus: Drew Crawford, mvp della scorsa stagione, che è ufficialmente un free agent avendo rescisso il suo contratto con la Vanoli Cremona e Marko Simonovic, classe 1986, connazionale di Teodosic. Lo riporta il Corriere di Bologna.