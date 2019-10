CorBo – Teodosic pronto a debuttare in Eurocup

La Virtus Bologna questa sera alle ore 21.15 se la vedrà con il Maccabi Rishon, seconda giornata di Eurocup con la Segafredo chiamata a dare continuità al buon risultato ottenuto con l’Ulm. Gli israeliani arrivano dalla brutta sconfitta a Patrasso e un passivo di -33, ma è lo stesso Djordjevic a predicare attenzione nonostante la Virtus parta favorita, i suoi ragazzi hanno infatti speso molto nell’ultima partita di campionato. In ogni caso sono molti i temi della gara: debutterà il centro argentino Marcos Delia, mentre si vedrà in campo anche Milos Teodosic, anche se difficilmente per più di una ventina di minuti. Gaines è invece chiamato al riscatto dopo che nelle ultime partite ha peccato di precisione al tiro. Lo riporta il Corriere di Bologna.