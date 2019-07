CorBo – Il punto sul mercato della Virtus

La questione riguardante Milos Teodosic è sempre attuale in casa Virtus. Nuovi scenari di mercato rischiano di complicare ulteriormente questa trattativa che è già di per sé intricata: dalla Spagna giunge notizia che il Malaga ha avanzato un’offerta per Sergio Rodrìguez del CSKA Mosca. Il play spagnolo è il principale obiettivo per quel ruolo di Milano e se dovesse saltare l’Olimpia potrebbe andare alla ricerca proprio di Teodosic. La prossima settimana invece potrebbe essere quella del ritorno a casa di Riccardo Moraschini, guardia del 1991, cresciuto nel vivaio della Virtus dove vi giocò in prima squadra dal 2007 al 2013.