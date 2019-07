CorBo: aumenta la concorrenza per Teodosic

Entra nel vivo il mercato dei top club europei e inevitabilmente cominciano ad aumentare le pretendenti per Milos Teodosic, oggetto del desiderio della Virtus.

Sul play serbo si sarebbero mosse sia Olympiakos che Maccabi Tel Aviv, con offerte leggermente inferiori a quella bianconera, ma avendo la partecipazione alla prossima Eurolega dalla propria parte, sull’ex Clippers si sarebbero mosse infine anche Efes, Khimki e Valencia.

La Vu Nera nonostante non abbia i favori del pronostico per aggidicarsi le prestazioni del 32enne è forte dei propri mezzi e non molla la pista, consapevole che la trattativa sarà ancora lunga ed estenuante, ma d’altronde nessuno si aspettava fin dall’inizio un’impresa semplice, per questo la Segafredo, nonostante punti forte sul vestire di bianconero l’ex CSKA, monitora il mercato alla ricerca di un eventuale sostituto.