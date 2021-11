Cor Bo – Fortitudo, rivoluzione in corso, in arrivo tre americani

La Fortitudo vuole cambiare passo, per farlo sono in arrivo grandi cambiamenti

In casa Fortitudo urge invertire la rotta, i risultati non convincono e per la salvezza bisogna cambiare qualcosa, a questo proposito la sosta potrebbe portare grosse novità.

Il Coach Antimo Martino vorrebbe importare la sua filosofia di gioco, per questo gli servirebbero giocatori congeniali al suo gioco, e non adattare quelli del progetto precedente. Sul mercato verranno ricercati almeno tre americani: una guardia tiratrice, un'ala versatile e un giocatore che possa fare sia il quarto che il quinto; dell'attuale formazione sicuramente resteranno Benzing, il migliore per media punti, Groselle, e Durham, già perfettamente integrato nei meccanismi di squadra. Una vera e propria rivoluzione, partita dal cambio di guida tecnica, con Martino a sostituire Repesa, che non era mai riuscito a trovare il giusto feeling con la squadra. La società vuole intervenire con prontezza per non mettere a rischio l'obbiettivo salvezza, nonostante questo possa gravare su un bilancio già disastrato dal covid e dai risultati, visto che il passaggio ad un format di 6+6 comporta il pagamento della cosiddetta luxury tax, possibile soltanto grazie all'extra budget stanziato dai soci.