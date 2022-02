Coppa Italia – La Virtus perde la semifinale contro Tortona 94 a 82

Clamorosa sconfitta dei Campioni d'Italia contro Tortona

Un vantaggio a tratti imbarazzante a favore dei bianconeri piemontesi nei confronti dei Campioni d'Italia. Il tiro dall'arco, i secondi tiri e i rimbalzi in attacco hanno fatto la differenza. La Virtus è stata inesistente per tre quarti interi, subendo da ogni lato del campo le iniziative e l'energia piemontese che pareva viaggiare al doppio della velocità. Nell'ultimo quarto la Vu, grazie ad una reazione d'orgoglio, è riuscita a piazzare un parziale di 12 a 0 che ha un po' ricucito il divario, ma oramai a babbo morto quando la gara se ne era già andata. Una prova davvero incolore per gli uomini di Sergio Scariolo che già in campionato avevano preso un ventello sempre contro Tortona. Per la Virtus è davvero difficile trovare qualcosa di positivo. Ora ci saranno due settimane di riposo per digerire la delusione e soprattutto schiarirsi le idee in vista delle sfide delicate di Eurocup.