Coppa Italia – La Virtus batte Brindisi 93 a 81

Nella seconda giornata delle final eight la Virtus Bologna si qualifica per le semifinali di sabato

Buona la prima per le Vu Nere alla Vitrifrigo Arena di Pesaro . Una Virtus Segafredo Bologna (che da tempo immemore ha potuto schierare il roster al completo), ha portato a casa una vittoria sofferta contro una Happy Casa Brindisi che non ha mai mollato e ci ha provato fino alla fine con la forza dell'orgoglio, rimanendo con le unghie e con i denti attaccata alla partita.

Una Virtus partita alla grande grazie a un ottimo Marco Belinelli (12-3), per poi subire la rimonta di Brindisi grazie ad un Visconti capace di infilare tre triple su tre tentativi. Nel secondo quarto ha regnato soprattutto l'equilibrio (33-33), fino a quando Sergio Scariolo non ha inserito Milos Teodosic e Kevin Hervey. Il duo rimasto lontano dai campi di gioco per quasi 2 mesi, ha sin da subito dato una spallata importante alla partita (ottima notizia per la Vu) con i bianconeri che andranno a chiudere il tempo avanti di 7 punti (51 a 44). Nel terzo quarto la Virtus parrebbe scappare via, ma Brindisi grazie al tiro dall'arco ed ai rimbalzi in attacco, riesce sempre rimanere dentro la gara. A tre minuti dalla fine i pugliesi (dopo essere scivolati fino al -15), sono riusciti ad arrampicarsi fino al -7, senza però fare i conti con un immenso Kyle Weems, capace (da solo) di piazzare un parziale di 6 a 0 andando di fatto a chiudere i giochi. La bomba da 9 metri e mezzo di Belinelli ha messo il sigillo sulla gara andando a fissare il punteggio sul 93 a 81.