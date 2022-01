Comunicato Virtus sulle condizioni di Milos Teodosic

I tempi di recupero di Milos Teodosic

"Virtus Pallacanestro comunica che Milos Teodosic, nella gara di ieri contro Reggio Emilia, ha riportato un trauma in iper estensione al ginocchio sinistro. Gli esami eseguiti in data odierna hanno evidenziato un’edema osseo post-contusivo al piatto tibiale esterno. Il giocatore ha già iniziato le terapie specifiche e i tempi di recupero sono stimati in una ventina di giorni"