Come al solito molto bene in cabina di regia, ma latita un po’ nelle altre fasi della manovra offensiva. Forse attaccare maggiormente il ferro avrebbe potuto alleggerire la pressione su di lui. In difesa non sfigura, ma nemmeno risalta.

3 punti, 2 rimbalzi, 6 assist, 1 palla rubata, 2 palle perse.