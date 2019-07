CdB – Markovic in arrivo per la Virtus

Stefan Markovic è pronto a ricongiungersi con Teodosic e Djordjevic, così il roster della Virtus in vista della stagione 2019-2020 va verso la sua definizione. Il serbo, in uscita dal Khimki, servirà sia per agire in sinergia con Teodosic che per farlo rifiatare. Pietro Aradori è in uscita, ma per la Fortitudo è più una suggestione che un’idea.

Oggi è una giornata importante per quanto riguarda l’eventualità di giocare il derby tra le due società di Bologna fuori dai rispettivi palazzetti, ci sarà infatti un incontro con i rappresentanti di Virtus e Fortitudo per valutare se e come sia possibile disputare la partita in Fiera. Lo riporta il Corriere di Bologna.