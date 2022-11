Cazzola: “Complimenti a Zanetti. Eurolega? Virtus fondatrice, ma per Becirovic…”

Vent'anni dopo la finale del 2002, la Virtus torna a giocare in Eurolega contro il Panathinaikos. All'epoca la squadra di Atene sconfisse in rimonta e in volata la Virtus, oggi all'Oaka le due squadre si giocano un posto in zona playoffs, con la V che deve entrare nelle prime otto per non perdere l'Eurolega dell'anno prossimo.