Carraretto: “Sarà un campionato fisico: la Fortitudo è pronta”

Intervistato da il Resto del Carlino, il Gm della Fortitudo, Marco Carraretto fa il punto sul mercato biancoblu: “Rispetto al previsto siamo a buon punto. Mancano ancora un’ala piccola e un centro titolare, poi chiuderemo la squadra con un giovane italiano e due ragazzi del vivaio. Ci sono dei nomi che ci piacciono, con cui abbiamo preso contatti, non sappiamo ancora le tempistiche. Non credo chiuderemo in questa settimana. Cerchiamo gente che incarni lo spirito Fortitudo, vogliamo gente affamata che voglia affermarsi in A.”

