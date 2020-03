Carraretto: “Non ci sono ancora le condizioni giuste per ricominciare”

Intervistato da Sport Today, Marco Carraretto, ha parlato del rinvio dell’inizio degli allenamenti da parte della Fortitudo: “Volevamo ricominciare ma non ci sono ancora le giuste situazioni di sicurezza per poter ricominciare. Sì purtroppo speravamo in una situazione nettamente migliore per il nostro paese. Come sportivi e come italiani, in primis dobbiamo seguire le regole dettate dal nostro governo. Per ora resteremo fermi, con la speranza di poter tornare ad allenarci il 3 aprile”.

