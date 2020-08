Carraretto: “Derby speciale, spero entri più gente possibile. Happ attende il visto”

Intervistato dai quotidiani Bolognesi, Marco Carraretto, GM della Fortitudo Bologna, ha discusso della situazione attuale della Effe. L’ex play italiano ha iniziato parlando del derby di Supercoppa, per poi raccontare le ambizioni stagionali e la situazione con il roster. Ecco le sue parole.

“Il derby è sempre qualcosa di magico per questa città, anche se sugli spalti la situazione sarà quasi irreale. Al di là del suo fascino, questa partita sarà per noi importante per valutare la nostra maturazione e crescita contro una squadra che già l’anno scorso era la prima della classe e anche in questa stagione parte con ambizioni dichiarate di scudetto. Spero si trovi il modo di far entrare più gente possibile nel rispetto delle regole sanitarie attuali. C’è voglia di tornare alla normalità, farebbe bene alla pallacanestro e per noi il pubblico è una componente emotiva molto importante.”