Carlino – Virtus, tifosi infuriati dopo il Maccabi. Oggi incontro per la wild card in Eurolega

Stasera alle 19.30 ci sarà la seconda sfida fuori casa per la Virtus Bologna in questo doppio turno di Eurolega. Dopo la batosta di Tel Aviv contro il Maccabi , i tifosi virtussini chiedono impegno e sudore per la maglia a Istanbul contro l' Anadolu Efes .

Come riportato dal Resto del Carlino, la Virtus non può più raggiungere matematicamente l'ottavo posto in Eurolega per entrare nei playoff. A partire da stasera, comunque, non dovrà mancare la voglia delle V nere di onorare il percorso in campo europeo. Il gruppo dei Forever Boys ha fatto capire qual è lo stato d'animo dei tifosi attraverso uno striscione con scritto: "In gita ci andate st'estate, onorate la maglia che portate".