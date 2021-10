Carlino – Virtus, Scariolo riceve la Palma d’oro

Sergio Scariolo premiato dal Coni per i meriti sportivi cumulati nella stagione passata

La premiazione avverrà in tarda mattinata in presenza del presidente Coni Giovanni Malagò, mentre la sua squadra rimarrà a Bologna ad allenarsi in vista della prossima sfida: Jaiteh si è fermato per un problema al dito, motivo per cui è stato accelerato l'inserimento in gruppo di Nico Mannion, pronto al debutto, così come Isaia Cordinier, per una formazione che è riuscita a vincere la Supercoppa e ad infilare sette vittorie consecutive, pur trovandosi costretta dai numerosi infortuni a dover modificare più volte il proprio assetto in campo.