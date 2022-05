Virtus, questa sera finale di EuroCup per scrivere la storia

Segafredo Arena al completo questa sera, per la finale di EruoCup tra Virtus Bologna e Bursaspor (ore 20.30, diretta Sky Sport Uno e in Live Streaming su Eleven Sports). Saranno quasi 10mila i sostenitori della V nera che questa sera cercheranno in ogni modo di essere un valore aggiunto in questa gara che vale la stagione e che potrebbe regalare alla Virtus la conquista del secondo trofeo continentale. Il Bursaspor nel suo campionato è ottavo, ma in questi playoff di Coppa ha eliminato il Partizan Belgrado Lubiana e Andorra vincendo sempre in trasferta. I bianconeri hanno già affrontato i turchi durante la prima fa e a spuntarla sono sempre stati i bolognesi, ma è richiesta la massima attenzione e concentrazione in questi ultimi 40’ dove in ballo c’è la vittoria finale e la qualificazione alla prossima Eurolega.