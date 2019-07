Carlino – Virtus, ecco Teodosic: ora si sogna in grande

Dopo settimane di trattative, si conclude la telenovela tra la Virtus Bologna e Milos Teodosic. Il playmaker serbo firma un contratto triennale per il club delle Due Torri, mettendo da parte tutte le altre offerte. Fino a qualche giorno fa, sembrava che il ragazzo potesse prendere in considerazione solo le proposte provenienti dall’Eurolega: scartato però sia da Maccabi che da Cska Mosca, il classe 1987 ha deciso di sposare il progetto Virtus.

Le due parti hanno trovato una sorta di via di mezzo. Teodosic non percepirà i 6,5 milioni di euro annui richiesti, mentre le V Nere andranno ben oltre lo stipendio di 1,5 milioni sperati: il regista guadagnerà infatti una cifra intorno ai 5 milioni di euro. Oltre ad un’infinita classe, Teodosic porta esperienza e mentalità vincente: dopo aver vinto praticamente tutto in Europa con Cska Mosca ed Olympiacos, il playmaker conta anche una stagione e mezza in Nba ai Los Angeles Clippers – che lo hanno tagliato proprio il 7 febbraio scorso. La Virtus è però convinta: Teodosic al centro del progetto per diminuire il gap con Milano. Il terzo anno di fila senza playoff sarebbe un fallimento.

Fonte: Carlino