Basket – Virtus Bologna-Pesaro, rischio contemporaneità con altro evento

La Virtus, dopo la finale di Eurocup, sarà pronta ad una serie di partite contro Pesaro

Il sindaco pesarese Matteo Ricci ha però garantito la compresenza, quindi lo svolgersi della partita. La Virtus è ovviamente favorita, ma il piazzamento di Pesaro non deve ingannare, perché dopo il cambio in panchina con Banchi la squadra è ingranata in maniera importante e potrebbe mettere in seria difficoltà la Segafredo. Virtus che domani sarà impegnata nella finale di Eurocup, obiettivo stagionale, nonché modo per strappare con certezza il pass per l'Eurolega, poi Pesaro con due grandi ex come Hackett e Scariolo; e proprio l'inserimento di Hackett, assieme a quello di Shenghelia, sono state le chiavi per il rendimento europeo della Virtus, seppure l'mvp della competizione sia Mam Jaiteh. Tra gli ex contro Pesaro ci sarebbe anche Marco Ceron, che però difficilmente troverà spazio nelle rotazioni. Nota lieta è che queste sfide tra due squadre storiche si svolgeranno all'interno dei loro impianti al massimo della capienza.