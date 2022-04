Scariolo: “Con l’Ulm fattore campo decisivo. Adesso ci ritroveremo contro le migliori”

"La squadra gioca una eccellente seconda frazione a livello difensivo, controllando i rimbalzi e chiudendo meglio sui loro tiratori. Bene da 2, da 3 invece dicono tutto le statistiche con 2 su 24 e gli unici 2 per altro sono stati segnati da Shengelia e Pajola 2 che non sono certo i nostri migliori tiratori. In semifinale dovremo fare meglio, anche perché non avremo il fattore campo, che con Ulm stato decisivo".