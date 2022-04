Carlino – Nuova arena Virtus, tra un anno la struttura provvisoria

Tutte le tempistiche per i nuovi impianti della Virtus, da quello provvisorio a quello definitivo

Il palasport temporaneo infatti dovrebbe essere realizzato entro un anno, con il Comune e BolognaFiere che hanno già presentato il progetto al club, con un'impianto che dovrebbe sorgere sempre in area Fiera e in via Michelino, accordo in via di definizione perché permetterebbe di risolvere alcuni problemi di fondo, come i rinvii o gli anticipi di diverse partite di basket corrispondenti ad altri eventi fieristici, come il Cosmoprof. Se la Virtus riuscisse a qualificarsi in Eurolega lì potrebbero esserci numerosi problemi, in una competizione importante che permetterebbe alle partite di basket bolognesi di essere trasmesse in tutto il mondo, visto che il PalaSport non è idoneo a ospitare questa competizione per la ridotta capienza. La collaborazione con Bologna Fiere sta dando sicuramente molto a entrambi, vista la convenzione fino al 2024, con un nuovo impianto da oltre 10 mila posti, il cui cantiere dovrebbe partire in autunno, mentre i lavori dello impianto provvisorio partiranno verso primavera per concludersi un anno dopo.