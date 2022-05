Mancinelli: “Ancora deluso per la retrocessione. Ritiro? Deciderò.”

“Le annate storte possono accadere e fino dalle prime uscite si era capito che la nostra stagione sarebbe stata molto complicata. La squadra è stata sbagliata dal punto di vista tecnico e i tanti infortuni ci hanno impedito di raggiungere quella compattezza che può aiutarti a superare quelli che sono i limiti dei singoli giocatori. I problemi fisici non hanno risparmiato neppure chi è arrivato in corsa, per cui abbiamo sempre dovuto fare i conti con avversari che spesso avevano il vantaggio di conoscersi già, mentre noi non eravamo amalgamati. anche il fatto di aver cambiato allenatore dopo la prima partita di campionato ha avuto un peso rilevante”.