Carlino – Il punto sul mercato di Virtus e Fortitudo

L’asse serbo in casa Virtus sta per completarsi: dopo che è sfumato Malcom Delaney perché in attesa di una chiamata dall’NBA, si avvicina la guardia Stefan Markovic, per lui sarebbe un ritorno nella massima divisione italiana dopo avervi giocato nella stagione 2010/2011 quando vestì la divisa della Benetton Treviso. Ancora nessun sviluppo sulla situazione di Pietro Aradori, l’ex capitano è fuori dal progetto di Sasha Djordjevic, ma l’ostacolo più grande alla sua partenza rimane l’ingaggio.

La Fortitudo è al lavoro per completare il roster, mancano ancora tre giocatori: un’ala piccola, un centro straniero e un esterno italiano così da favorire le rotazioni. La società non ha fretta e attende le giuste occasioni. Lo riporta Il Resto del Carlino.