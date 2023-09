Carlino – Frosini: “Virtus squadra di talento. Eurolega? Può entrare ai playoff”

Alessandro Frosini, ora dirigente a Verona, è stato intervistato dal Resto del Carlino dopo la vittoria in Supercoppa della Virtus, squadra con cui ha vinto anche una Eurolega nel 2001. La sua opinione sulla stagione che attenderà le V nere:

"La V è buona squadra, talentuosa e profonda - le sue parole - Ha tante cose giuste al posto giusto per andare lontano. Le premesse perché questa sfida con Milano si rinnovi anche alla fine di questa stagione ci sono tutte. Aggiungerei come outsider Venezia. La resta Virtus una società che investe e pianifica. L’attuale proprietà ha speso bene le sue risorse. E questa Virtus è tornata dove un tempo si trovava la mia: in Eurolega".