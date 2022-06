Carlino – Fortitudo. Ci sarà un’assemblea coi tifosi per stabilire il futuro

La Fortitudo non cambia proprietà e resta nelle mani del Consorzio Fortitudo con Gianluca Muratori che continuerà a finanziare il club attraverso una serie di sponsorizzazioni legate al consorzio Innova. Verrà indetta a breve un’assemblea...

Verrà indetta a breve un’assemblea pubblica dove la proprietà metterà in mostra quanto è stato fatto per tenere in vita la Effe dal punto di vista economico. Si spera di saperne di più per quanto riguarda la ristrutturazione dei debiti con l’erario, presentato all’Agenzia delle Entrate e che dovrà poi essere omologato dal tribunale.