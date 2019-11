Carlino – Fortitudo, a Cremona per ripartire

L’obbiettivo di inizio stagione della Fortitudo era la salvezza e gli 8 punti conquistati nelle prime sette uscite stagionali non rappresentano certamente un cattivo ruolino di marcia. In ogni caso le sconfitte giunte contro Varese, Roma e Brescia hanno quantomeno certificato che la strada da percorrere è ancora lunga e che i ragazzi di Martino talvolta faticano nel reagire alle difficoltà. Ora la Effe dovrà affrontare la trasferta di Cremona, squadra che sta passando un periodo complicato e che dovrà gestire l’assenza di Diener, pronto invece al debutto il nuovo acquisto Happ. Nel frattempo è giunta anche la sanzione per i comportamenti tenuti sugli spalti dai tifosi della Fortitudo, 1100 euro di multa, ma non sono citati gli insulti alla presidentessa del Brescia. Lo riporta Il Resto del Carlino.