“Bravo Caja, ci ha studiato e ha capito come affrontarci e ha fatto una grande partita con Mayo che ha confermato la grande leadership. La squadra ha giocato una partita di carattere e abbiamo portato a casa una vittoria importantissima che ci può far crescere. La squadra ha più concentrazione e attenzione a giocare partite come questa, faremo tesoro dell’esperienza di questa sera.”

Scheda 1 di 3