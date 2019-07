Carlino – Baraldi: “Derby in fiera, tra 4 anni il nuovo palazzo

Un esordio col botto quello di Luca Baraldi come amministratore delegato della Virtus, a pochi giorni dalla sua nomina nel CdA bianconero infatti il dirigente ha portato a termine l’operazione Teodosic, portandolo sotto le Due Torri: “Il rapporto che il giocatore ha con Djordjevic ha giocato un ruolo importante nella trattativa, poi la nostra nuova proposta di un contratto triennale, mentre tutti gli altri club gli offrivano un biennale, gli ha dimostrato che noi con lui volevamo delineare quel percorso che riporterà la V nera a essere grande. Lui e Djordjevic saranno i nostri fari che ci faranno ritornare in Eurolega e ci consentiranno di essere definitivamente competitivi sia in Italia che in Europa.”

Il numero due di Massimo Zanetti ha fatto poi chiarezza sulle prossime mosse bianconere in sede di mercato: “All’appello mancano 4-5 giocatori stranieri. Abbiamo le idee molto chiare e nel giro di una decina di giorni penso che il roster sarà quasi chiuso. L’obiettivo è quello di competere per il massimo risultato in Italia, o almeno di arrivare in finale. Faremo il 6+6 e con gli italiani siamo già al completo, Fontecchio non sarà un giocatore della Virtus.”