Prestazione davvero strabiliante. Se Milos in questo incontro si distingue per la grande mole di punti, lui è un assistman semplicemente fantastico. Il suo lavoro non si ferma però ai soli passaggi vincenti. Segna dall’arco e lavora bene sia a rimbalzo che in difesa.

7 punti, 7 rimbalzi, 13 assist, 3 palle rubate, 3 palle perse.