Ospite di Pomeriggio in Rossoblù, condotto da Francesca Bolognini su Radio Nettuno Bologna 1, Enrico Bonzanini, che ha parlato di Belinelli, di Fortitudo e Bologna:

“Credo che Belinelli potesse fare un altro anno in NBA o trovare una collocazione in un club di Eurolega, ha fatto una scelta di vita. L’obiettivo della Virtus è vincere l’Eurocup e ora ha tutte le carte in regola per farlo”.