Bonora: “Sacchetti alla Effe acquisto intelligente e inaspettato. Sta tornando Basket City”

Intervenuto ai microfoni di Sport Today, Jack Bonora ha affrontato diversi temi a sfondo cestistico. Inziando dall’arrivo di Meo Sacchetti alla Effe, passando per il rapporto che avrà il neo tecnico con il roster attuale. Si è discusso anche di Virtus e dell’addio di Martino, da oggi nuovo allenatore di Reggio Emilia.

“L’arrivo di Sacchetti ha lasciato tutti spiazzati. Si era tutti convinti dell’arrivo di Repesa, ma alla fine a mettere la firma sul contratto l’ha messa Sacchetti. Si vociferava anche dell’arrivo di Teoman Alibegovic come nuovo gm della Fortitudo, ma alla fine è stato confermato Carraretto. Se si fa un calcolo in realtà è stata una mossa intelligente frutto della situazione attuale. Alla Fortitudo sono arrivati indubbiamente dei soldi, non si sa quanti, ma sono arrivati, altrimenti di Sacchetti non si sarebbe neanche discusso. Cremona invece rischia di non potersi iscrivere al prossimo campionato. La Effe ha quindi sfruttato la debolezza delle avversarie. Un acquisto che fa bene alla città, sta tornando Basket City“.