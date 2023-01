Bonora: “Belinelli strapagato, ma Scariolo gli dia minuti in Eurolega”

Intervenuto a Sportoday su E'Tv Rete 7, il collega Jack Bonora ha espresso il suo punto di vista sul momento di Basket City. In casa Virtus si vive la polemica tra Marco Belinelli , che ha fatto un tweet con una serie di emoticon eloquenti, e il coach Sergio Scariolo che continua a tenerlo ai margini delle rotazioni in Eurolega:

"Belinelli-Scariolo? Credo che Belinelli non abbia apprezzato le dischiara di Scariolo quando ha detto di lui 'può essere utile'. Alla fine ha vinto Scudetto ed Eurocup e quando da indispensabile diventi marginale è logico prendersela. Come finirà? Il contratto si esaurirà, lui oggi ha un ingaggio pesante, e la scelta di prenderlo due anni fa non è negativa. Oggi, però, se dobbiamo valutare il suo valore è chiaro che possiamo dire sia calato. Prende due milioni ed è strapagato ma due anni fa ci stava".