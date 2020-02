Bonora: “A Istanbul sfida da dentro o fuori contro il Darussafaka”

EuroCup

Intervenuto ai microfoni di Sport Today, Jack Bonora ha parlato della sconfitta della Virtus contro il Partizan: “La Virtus adesso rischia di non passare il turno in EuroCup. A Istanbul sarà una sfida da dentro o fuori. In caso di sconfitta sarebbe fuori dalla competizioni. Se dovesse invece vincere passerebbe come seconda e affronterebbe la vincente del girone di Monaco e Kazan. Meglio Monaco che come trasferta è molto meno proibitiva, vista l’assenza del vantaggio del fattore campo. È successo davanti agli occhi del grande ex di entrambe le squadre: Sasha Danilovic. C’è tanto da riflettere su questa partita. Essere primi o secondi nel girone adesso non è un grande problema. Sarà un grande problema essere dentro o fuori dalla competizione”.