BolognaBasket – Virtus multata di 450 euro

Sanzione pecuniaria per la Virtus Bologna

Bolognabasket. org riporta la decisione della Federazione Italiana Pallacanestro di multare la Virtus Segafredo per i fatti avvenuti durante la quarta giornata di Serie A.

"Ammenda di Euro 450,00 per offese collettive sporadiche del pubblico a un giocatore avversario" così recita la nota dell'ufficio stampa della Fip. Inoltre sanzioni per un totale di Euro 2.400,00 per la Nutribullet Treviso.