Belinelli pronto al ritorno in Virtus

Sembra tutto pronto per il clamoroso ritorno in bianconero di Marco Belinelli alla Virtus. Dopo 13 anni in NBA, dove ha collezionato anche un anello con San Antonio, la guardia azzurra potrebbe tornare in Italia, nel club dove ha iniziato la propria carriera. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport sul proprio sito internet infatti il club di Massimo Zanetti avrebbe convinto il natio di San Giovanni in Persiceto con un accordo triennale.

La scelta di Belinelli sarebbe dovuta allo scarso interesse dimostrato nei suoi confronti durante questa free agency dalle franchigie a stelle e strisce. Quello del Beli sarebbe l’acquisto che di fatto pareggia l’ingaggio da parte di Milano di Gigi Datome, rilanciando ulteriormente le grandi ambizioni della Virtus, ora vera antagonista dell’Olimpia di patron Armani.