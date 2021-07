Bazzani: “Con Repesa sarà una squadra più fortitudina. Virtus? Scudetto meritato”

"Non sono assolutamente preoccupato per l'immobilismo del mercato Fortitudo. L'anno scorso il club ha deciso di acquisire subito giocatori anche importanti chiudendo in fretta il roster, ma questa scelta non ha pagato. Credo che l'attuale silenzio, per qualcuno preoccupante, si rivelerà invece costruttivo e redditizio. I conti si fanno alla fine e la scorsa estate si diceva che la Effe sarebbe stata da primi quattro posti, mentre poi ha dovuto pensare a mantenere la categoria".