Basketcity, vittorie in amichevole per Vu ed Effe

Finalmente la Virtus. Vincono e convincono i bianconeri nella prima sfida del torneo di Parma in onore di Matteo Bertolazzi. Il risultato conta poco, ma sono diverse le indicazioni positive arrivate dal campo. La prima è che la Vu può giocare anche senza Teodosic, 4 giocatori in doppia cifra nella sfida contro Cantù. La seconda è che la Virtus si sblocca dal punto di vista mentale, portando a casa con autorità la vittoria prima del via del campionato, contro un avversario di livello. La terza è Ricci, alla sua prima con i nuovi compagni, già 10 punti a referto. Sugli scudi ancora Gaines che ne infila 19 alla sua ex squadra, mentre Hunter e Weems sorprendono per la loro continuità di rendimento

Oggi di nuovo in campo le Vu Nere per la finale del torneo, ore 20:15 a Parma contro Brescia. La Virtus ora ha la consapevolezza del proprio valore e può cominciare a guardare sorridendo al debutto di campionato. Continua anche il lavoro di riabilitazione di Teodosic che vuole esserci contro Roma alla prima. In casa bianconera filtra ottimismo e tutto lascia presagire un semaforo verde per il serbo, che potrebbe essere regolarmente in campo agli ordini di Sasha Djordjevic.