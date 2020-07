Basketball Champions League – I sorteggi dei gironi

Sono andati di scena questa mattina a Mies in Svizzera i sorteggi della Basketball Champions League. Il sorteggio prevedeva 8 fasce con le squadre divise per ranking del club. La Fortitudo assente in Europa da oltre 10 anni era purtroppo inserita in settima fascia, l’ultima disponibile per le squadre già ammesse ai gironi.

Durante il sorteggio i biancoblu sono stati l’ultima squadra estratta dalla urne, finendo nel girone D. L’aquila bolognese si troverà di fronte durante la Regular Season: AEK Atene, Brose Bamberg, Hapoel Holon, Pinar Karsiyaka, Retabet Bilbao, Cholet e la vincitrice del gruppo composto da Neptunas Klaipeda, Tsmoki Minsk, Bc Balkan e London Lions.