Basket, Virtus su Smith, la conferma dell’agente

Dopo Awudu Abass, la Virtus cerca l’ultima pedina per chiudere il roster, ovvero una guardia con buon tiro da tre.

L’ultimo nome uscito è quello di Jaleen Smith, esterno classe 1994 attualmente al Ludwigsburg in Germania, con statistiche da 10,9 punti e 2 assist di media a partita. Sul l’interesse V c’è la conferma del suo agente Teddy Archer: “La Virtus è tra le squadre interessate a lui per la prossima stagione, siamo molto contenti che un club così blasonato lo stia cercando. Per ora però non ci sono accordi e abbiamo posticipato ogni discorso a fine stagione in Germania”.