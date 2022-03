Basket – Virtus straripante, battuta Napoli 86-75

Risultato mai in discussione. Hervey e Mannion i migliori del matchdi Filippo Monetti

Senza drammi e senza troppa fatica, la Virtus c'è e dopo aver ritrovato il successo in Eurocup vince abbastanza agevolmente contro Napoli. Partenopei incapaci di contenere l'estro degli esterni bolognesi e, una volta trovato il ritmo in attacco, non abbastanza aggressivi da mettere in difficoltà la leadership bianconera. Il risultato finale 86-75 rispecchia ottimamente i valori visti in campo. Sugli scudi per la Vu Hervey e Mannion che chiudono con rispettivamente 16 e 13 punti a referto.