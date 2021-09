Basket, Virtus sconfitta due volte in Germania, Scariolo: “Partite utili”

L'analisi di Scariolo

Due sconfitte per la Virtus alla Magenta Cup, ma buone indicazioni per coach Sergio Scariolo. In semifinale 25 minuti buoni contro il Bayern poi il crollo per il 90-66 finale, nella finalina invece partita di rimonta per la Virtus che ha trascinato a due supplementari il Panathinaikos andando vicinissima alla vittoria. L'analisi di Scariolo: