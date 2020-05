Basket, Virtus: lunedì si decide sull’Eurolega, in caso di stop…

La Virtus attende la giornata di lunedì dove verrà presa una decisione definitiva sul prosieguo o meno dell’Eurolega e dell’Eurocup. L’Eca ha deciso di ascoltare i giocatori delle squadre di Eurolega con licenza pluriennale prima di prendere una decisione, due per ogni club.

Il responso dovrebbe arrivare lunedì e in base a cosa verrà deciso la Virtus agirà di conseguenza: in caso di ripartenza dell’Eurolega si assegnerà il titolo e per entrarci il prossimo anno la V dovrà entrare almeno in finale di Eurocup, se invece venisse sancito lo stop definitivo probabilmente dovranno essere assegnate cinque wild card e di conseguenza la Virtus avrebbe grandi chance di rientrarci senza giocare.