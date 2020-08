Basket – Virtus giocherà girone di Supercoppa al Paladozza

Sarà solo per tre partite, ma si tornerà a vedere il basket sul parquet del Madison di Piazza Azzarita. La Virtus ha infatti deciso che giocherà i propri incontri del girone di Supercoppa all’interno del Paladozza. Il PalaFiera è infatti ancora in allestimento e sarà pronto solo per le Final Four della competizione.

A rivelare la scelta della dirigenza bianconera è stato Luca Baraldi. L’AD della Vu Nera lo ha dichiarato al Corriere di Bologna. Per le partite del girone saranno ammessi solo 200 spettatori al palazzo, come imposto dall’ordinanza regionale del Presidente Bonaccini, non si possono però escludere eventuali deroghe.