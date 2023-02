Basket – Virtus che fatica! Superata Brescia in volata 84-78

di Filippo Monetti

Redazione TuttoBolognaWeb

La Virtus vince ma non convince contro una Brescia orfana di Petrucelli e con un DellaValle non al 100% delle forze. I bianconeri, tra assenze e la fatica del doppio impegno europeo, battono per 84-78 la squadra di AlessandroMagro, al termine di un match molto complicato, dove non sono mai riusciti a imporre il proprio gioco.

La partita si gioca su ritmi alti, con il distacco che non va mai oltre le 7 lunghezze. Bologna fa valere il maggiore tonnellaggio sotto le plance, mentre Brescia segna con costanza dall'arco. Protagonista del primo tempo bianconero è Tornik'eShengelia, autore di ben 15 punti, uniti a diversi rimbalzi. Dall'altra parte è Della Valle a guidare i compagni e a tenere a contatto la Leonessa. Il merito però del vantaggio bresciano al giro di boa è di AlksejNikolic, che con una tripla all'ultimo secondo del primo tempo, fissa il punteggio sul 39-40.

Nella ripresa la Virtus non riesce subito nel cambio di passo. Odiase sotto canestro diventa un mastino: colleziona schiacciate e rimbalzi, con la difesa bolognese incapace di contenerlo. La squadra di Scariolo però è caparbia e non si fa distaccare, anzi con la tripla di Belinelli trova il pareggio allo scadere del terzo quarto pareggia il match sul 62-62.

E proprio da Belinelli riparte l'attacco bianconero. In avvio di ultima ripresa infatti si scatena il capitano bianconero, che realizza 13 punti in fila, facendo toccare a Bologna il massimo vantaggio. Una situazione che però non dura, con Brescia che torna avanti a 2' dal termine, grazie ancora ad un super Odiase. Scariolo si affida allora a Shengelia, che non tradisce il proprio coach e grazie ad un paio di giocate guida Bologna al successo finale.

Una partita brutta, dove la Virtus ha mostrato i segni del doppio turno di Eurolega. Tanti errori e una difesa non sempre concentrata hanno permesso a una Brescia, tutt'altro che irresistibile, di arrivare a pochi centimetri dal successo. Vu Nere che però non possono ancora permettersi di tirare il fiato. Giovedì arriva a Bologna il Barcellona, in palio c'è un posto tra le prime otto d'Europa. Un appuntamento che Scariolo e i suoi giocatori non possono bucare.

Virtus Segafredo Bologna - Germani Basket Brescia: 84-76 (20-17; 39-40; 62-62; 84-76)

Virtus: Mannion 11, Faldini NE, Belinelli 23, Pajola 2, Bako 5, Jaiteh 4, Shengelia 18, Hackett 2, Mickey 9, Camara NE, Weems 10, Abass. All. Sergio Scariolo.

Brescia: Gabriel 8, Massinburg 10, Nikolic 11, Della Valle 10, Petrucelli NE, Taylor, Odiase 19, Burns 2, Laquintana, Cournooh 5, Moss 9, Akele 4. All. Alessandro Magro.