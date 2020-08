Basket – Ufficializzato il calendario 2020-21, le sfide delle bolognesi

Con una nota sul proprio sito ufficiale, la Lega Basket ha ufficializzato il calendario per la stagione 2020-21. Il primo turno si disputerà domenica 27 settembre, con la rivincita della finale di Coppa Italia tra i big match ad aprire le danze. Nel week end precedente, venerdì 18 e domenica 20 settembre, è invece in programma alla Virtus Segafredo Arena di Bologna la Final Four che assegnerà la Supercoppa.

Il girone di andata che qualificherà le prime 8 formazioni alla Final Eight di Coppa Italia, in programma da giovedì 11 a domenica 14 febbraio 2021, si concluderà domenica 10 gennaio mentre la stagione regolare terminerà domenica 2 maggio. Previsto un solo turno infrasettimanale mercoledì 14 aprile. Il derby di Bologna si giocherà alla nona giornata di campionato: il 22 novembre in casa Fortitudo, e il 28 marzo in casa Virtus.